Dez anos após o último acesso, Inter-SM pode ter Chiquinho de volta

Há quase dois meses, o experiente meia Chiquinho, 35 anos, trabalha em separado no Inter-SM. A diretoria prega cautela em anunciar qualquer acerto. Mas é consenso que, em caso de confirmação, o jogador será um grande trunfo do clube para o restante da Divisão de Acesso. O atleta se recupera de uma fratura no músculo reto femural da coxa esquerda, lesão que sentiu quando ainda atuava pelo Barra, de Santa Catarina, há seis meses.

— As minhas condições físicas ainda não são as ideais. Não sei quanto tempo vou levar para estar em condições para poder jogar uma partida. Começando o trabalho com bola, quero ver como vai reagir meu organismo de forma mais intensa. E isso só vou saber no decorrer dos dias — projeta Chiquinho, que espera iniciar o trabalho com bola no treino desta quarta.

Camisa 10 do clube de Santa Maria na conquista do último acesso ao Gauchão em 2007, Chiquinho espera voltar a vestir o uniforme vermelho e branco em 9 de abril, justamente contra o Pelotas, na Baixada, mesmos rival e estádio de 29 de setembro de 2007, data da vitória decisiva contra o Lobo, por 2 a 1.

— Tem toda uma mística envolvida. O Inter-SM montou um elenco muito qualificado, com perfil jovem e de ambição. Assim como em um passado deixei meu nome registrado no clube, espero que eles (jogadores) também consigam esse triunfo. Minha vontade de conquistar novamente (o acesso) não diminuiu. E, na medida que o meu tempo no futebol vai ficando menor, a minha ambição por conquistas aumenta — almeja Chiquinho.

O prazo final para a inscrição de jogadores na Divisão de Acesso termina em 13 de abril, na 9ª rodada da Divisão de Acesso. Até lá, o departamento de futebol do Inter-SM pretende anunciar o novo meia.

— A comissão técnica e o departamento de futebol não têm dúvidas da qualidade dele — resume o diretor de futebol do Inter-SM, Cezar Saccol.

Após o empate em 0 a 0 com o Avenida no último domingo, o Inter-SM voltou aos treinos nesta terça-feira, na UFSM. A equipe só retorna a campo no próximo domingo, contra o Pelotas, na Boca do Lobo.