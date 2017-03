Corintians conhece o calendário do Estadual de Basquete de categorias de base

Definido 08/03/2017 | 20h39 Atualizada em

O Corintians participou, no último fim de semana, de reunião na Federação Gaúcha de Basketball (FGB), em Caxias do Sul, onde foi definido o calendário das competições de categorias de base de 2017. A equipe santa-mariense terá quatro times masculinos em disputa: o sub-13, comandado por Leandro Leal, o sub-15, do técnico Ricardo Leal, o Catila, e o sub-17 e o sub-19, do treinador Pietro Lovato. A comissão técnica ainda terá o preparador físico Maicon Preigschadt.

A estreia das quatro equipes do Corintians será em 5 e 6 de maio, em confrontos contra o Recreio da Juventude e o Clube Juvenil, em Caxias do Sul. Os santa-marienses disputam as primeiras partidas em casa, no dia 13 de maio. Os treinos começaram no final de fevereiro, no Ginásio Saul José Machline, na Rua General Neto.

No segundo semestre, haverá o encontro que definirá as datas do Estadual Adulto de Basquete. O Corintians já confirmou participação no campeonato.