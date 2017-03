Copa Docelina receberá 220 tenistas a partir desta sexta em Santa Maria

No saibro do ATC 16/03/2017 | 20h31 Atualizada em

As quadras do Avenida Tênis Clubes (ATC) recebem, entre esta sexta-feira e o domingo, a Copa Docelina, que será válida pela primeira etapa do Super Tênis RS, evento oficializado pela Federação Gaúcha de Tênis.

A competição é destinada a atletas de 26 categorias, divididas em infanto-juvenil (12, 14, 16 e 18 anos) 1ª a 5ª classes masculina, 1ª a 3ª classe feminino e sênior masculino (35, 45 e 55 anos). São esperados 220 tenistas.

As partidas se iniciam às 17h desta sexta-feira. No sábado, os duelos começam às 9h e se estendem ao longo do dia. No domingo, dia das finais, os confrontos estão marcados a partir das 9h. A entrada é gratuita.

– O Super Tênis RS é um circuito com seis etapas, até novembro. Os oito melhores de cada categoria, conforme o ranking, disputam a etapa de Santa Cruz do Sul, que é a final – explica Jose Carlos Ferreira Júnior, diretor do torneio.