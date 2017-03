Copa de Veloterra chega a Caçapava do Sul no próximo domingo  

Na região 28/03/2017 | 19h56 Atualizada em

No próximo domingo, no Automóvel Clube de Caçapava do Sul, na BR-392, será realizada a etapa final da Copa Calcário de Veloterra do ano passado e a abertura da Copa Veloterra do Calcário 2017. O evento foi adiado em duas oportunidades e, por isso, agregará duas etapas neste fim de semana. São esperados cerca de 200 pilotos gaúchos.

Leia as últimas notícias de Esportes

Além de sortear uma motocicleta Honda CRF 230 CC zero quilômetro entre os competidores, também será sorteada uma TV de LED ao público. A primeira bateria tem previsão de largada por volta do meio-dia. O ingresso para acompanhar o evento custa R$ 8. Na ocasião, o piloto santa-mariense Fernando Sanches, bicampeão brasileiro de velocross, será homenageado.