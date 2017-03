Chiquinho trabalha com bola pela primeira vez e é novidade em treino do Inter-SM

Reforço? 30/03/2017 | 19h10 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Chiquinho (com a bola) foi um dos destaques do time da campanha que levou o Inter-SM à elite do Gauchão em 2007

Chiquinho (com a bola) foi um dos destaques do time da campanha que levou o Inter-SM à elite do Gauchão em 2007 Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O Inter-SM ainda terá três treinos antes do jogo contra o Pelotas, na segunda-feira, na Boca do Lobo, pela 7ª rodada da Divisão de Acesso. No treinamento da tarde desta quinta-feira, a novidade entre os jogadores foi a presença do meia Chiquinho. Ele se recupera de uma lesão no clube, e caso apresente um boa evolução, deve ser apresentado oficialmente. No entanto, a direção alvirrubra e o técnico Vinicius Munhoz evitam comentar sobre o assunto. Foi o primeiro trabalho com bola do experiente meia de 35 anos.

Dez anos após o último acesso, Inter-SM pode ter Chiquinho de volta



– Ele está participando conosco como parte final da sua recuperação. Mas é só isso. Prefiro falar dessa questão a partir do momento que seja algo definitivo – despista Munhoz.

Roupeiro, massagista e fotógrafo: Zula é o guardião do vestiário do Inter-SM há 3 anos



– Estamos tentando chegar a um acordo. Temos conversado. A ideia é contar com ele, mas a nossa situação financeira é delicada, temos que ir com calma – reitera o diretor de futebol, César Saccol.

Partida entre Pelotas e Inter-SM pela 7ª rodada da Divisão de Acesso tem nova data



Nesta quinta, o comandante do Inter-SM vai até Venâncio Aires para ver o jogo entre Guarani-VA e Pelotas, em partida transferida da 2ª rodada. Ele avalia como positivo o adiamento do jogo contra os pelotenses para a segunda-feira, já que o time alvirrubro vinha de duas semanas seguidas com partidas na quarta e no domingo.



Inter-SM identifica venda de ingressos falsos na partida contra o Avenida



– Para nós é importante por essa circunstância que estávamos vivendo, com muitos jogos. Ganhamos um dia a mais de treinamento e de recuperação dos atletas que estão machucados – afirma Munhoz.

Em tarde de público recorde na Baixada, Inter-SM empata com o Avenida



Por esse tempo sem jogos já foi possível recuperar o meia Julinho, que retornou aos treinos no início da semana. O zagueiro Benhur voltará a trabalhar com bola nesta sexta, e possivelmente estará disponível para o jogo de segunda. O meia Kleyton, que saiu ainda no primeiro tempo contra o Avenida, não deve ter condições. O técnico reforça que a semana livre tem servido para fazer ajustes no time.

Inter-SM empata fora com o Guarani-VA e divide a liderança da Divisão de Acesso



– Os treinos têm sido bons. Estamos aproveitando esta semana para poder fazer algumas correções e para aperfeiçoar o nosso modelo de jogo – avalia.

Gandula na final da Copa do Mundo, Fernando marcou seu primeiro gol como jogador profissional

Os jogadores voltam a treinar nesta sexta à tarde, no Estádio Presidente Vargas. Uma excursão para os torcedores alvirrubros apoiarem o time na Boca do Lobo está sendo organizada. A saída será às 14h30min de segunda-feira. O valor será entre R$ 50 e R$ 60. O telefone para informações é o (55) 99194-2345.