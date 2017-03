Câmara de Vereadores destinará R$ 50 mil ao Esporte Clube São Gabriel

Para a Divisão de Acesso 30/03/2017 | 20h11 Atualizada em

O Esporte Clube São Gabriel terá um bom reforço aos cofres para continuar a Divisão de Acesso. A Câmara de Vereadores do município anunciou, na última quarta-feira, após acordo com a prefeitura, que fará o repasse de R$ 50 mil ao clube. Nesta quinta, o projeto do Executivo chegou ao Legislativo e tende a ser votado ainda nesta sexta. Na semana que vem o recurso, que é proveniente de orçamento da própria Câmara, já deverá estar disponível e será usado, em parte, para o pagamento da folha mensal, que é de R$ 70 mil, entre jogadores, comissão técnica e funcionários.

Conforme o presidente do Sanga, Roque Hermes, o valor será fundamental para a continuidade na disputa. O orçamento do São Gabriel dependia quase que 70% dos R$ 150 mil que eram repassados todos os anos pela prefeitura, e que foram cortados, em razão da crise financeira. Ainda de acordo com Roque, antes do início da Divisão de Acesso o time tinha R$ 62 mil em caixa. Para ele, a colaboração da Câmara foi reflexo do pedido de ajuda feito na segunda-feira, em coletiva, após a terceira derrota seguida na competição.

— Se não fosse isso, não sei se teríamos como terminar a competição. Perdemos muita fonte de renda se comparar com o ano passado. Não temos mais como contar com venda de ingressos. No jogo contra o Inter B, tinha 69 torcedores. Contra o Avenida, pouco mais de 100, e contra o Pelotas, nem 300. Temos só 43 sócios, o que dá uns R$ 2 mil por mês. Além disso, perdemos seis patrocinadores. É triste, é como tu ir no mercado para comprar arroz e feijão e poder levar só um dos dois — desabafa o presidente.

O presidente da Câmara gabrielense, vereador Claudiomiro Borges (PR), diz que o repasse só foi possível pela economia que vem sendo realizada na Casa. Porém, no ano passado, os parlamentares de São Gabriel foram os que mais gastaram com diárias no Estado: R$ 264 mil, conforme divulgou, há poucos dias, o Ministério Público de Contas do Estado.

— Quando assumi a Casa, a determinação foi economizar. Reduzimos 17 cargos em comissão. Vamos cortar mais R$ 150 mil em diárias até o final do ano. Mas, é bom dizer que diária não é crime. Conseguimos trazer R$ 4 milhões em emendas. O vereador não pode ficar só na cidade. Estamos ajudando o São Gabriel porque não podemos deixar o futebol, que nos dá tantas alegrias e leva o nome do nosso município, morrer. Aliado a isso, o próprio clube preserva o estádio, que é municipal. Só em iluminação, o presidente investiu R$ 13 mil em um patrimônio que é do município — justifica Borges.

No começo da semana, o São Gabriel anunciou que dispensaria três jogadores. O volante David foi o primeiro, após um acordo. O clube apresentou também o novo preparador físico, Eduardo Saldanha, que substitui Roger Burkert, demitido na segunda.