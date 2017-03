Caçapava do Sul sedia a etapa final da Copa Calcário de Veloterra 

Região 09/03/2017 | 14h05 Atualizada em

No sábado e no domingo, Caçapava do Sul sediará a etapa final da Copa Calcário de Veloterra, no Autódromo Alberto Cidade. Segundo a organização do evento, neste ano a competição terá a participação de 200 pilotos de várias regiões do Estado. Além de sortear uma motocicleta Honda CRF 230 CC zero quilômetro entre os pilotos, também será sorteada uma TV de LED para o público.

O evento começa no sábado com a recepção das equipes e com os treinos livres. As baterias se iniciam no domingo, a partir das 10h. A abertura oficial do evento será às 15h. O ingresso custa R$ 7 (Com informações da Gazeta de Caçapava).