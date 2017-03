Baixada recebe clássico regional pela Divisão de Acesso no domingo 

Jogaço 17/03/2017 | 19h50 Atualizada em

A Divisão de Acesso chega a sua 4ª rodada neste fim de semana. E ela será recheada de clássicos regionais. Na Região Central, o Inter-SM recebe o líder do Grupo A, o São Gabriel, domingo, às 16h, no Estádio Presidente Vargas. Em Santa Cruz do Sul, Avenida e Santa Cruz duelam nos Eucaliptos. Na Serra, Glória e Brasil-Fa jogam pelos três pontos em Vacaria.



Em Santa Maria, o confronto promete ser acirrado. Em caso de vitória do time da casa, o alvirrubro chega aos mesmos pontos do São Gabriel, e, na pior das hipóteses, pode ficar um ponto atrás da liderança. Já o Sanga busca se manter isolado na ponta da tabela. Mas um empate já é considerado um bom resultado pelos gabrielenses. Pelo equilíbrio e por conta dos últimos confrontos nos dois últimos anos na competição, os técnicos das duas equipes pregam respeito um ao outro.



– O Inter-SM vem jogando bem. Vi um compacto do jogo lá em Santa Cruz. Era para o Inter-SM ter vencido. Conheço a comissão técnica, a força da torcida em casa. Vai ser um jogo difícil e que será decidido no detalhe – afirma o técnico do São Gabriel, Círio Quadros.

– Não é a toa que o São Gabriel é o líder. Eles têm muitos jogadores de qualidade, especialmente do meio para frente, com muita movimentação, que vão nos causar muitas dificuldades. Estamos preparando algumas estratégias para a partida. Não vai ser um jogo fácil, mas é dentro do nosso estádio e temos que fazer isso virar uma vantagem para o nosso lado – avalia Vinicius Munhoz, treinador alvirrubro.

DOMINGO - 16H

INTER-SM

Ian; Maldonado, Alemão, Dionatan e Cássio; Théo, Marquinhos, Kleyton, Wallan Luan e Enrico (Ícaro); Eduardo

Técnico: Vinicius Munhoz

SÃO GABRIEL

Juliano; Jocenir, Vagner, Guilherme e Jaime; Diego Borges, João Felipe, Daniel e Rilber; Junior e João Leandro (Dener)

Técnico: Círio Quadros

Arbitragem: Sérgio Eduardo Moraes, auxiliado por Bruno Prestes França e Eduardo Rachelle Boaz

Local: Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria

Ingressos: Variam de R$ 10 a R$ 50. Os portões abrem às 15h