AVF seleciona 14 atletas para equipes de categorias de base no vôlei

13/03/2017

Na tarde do último sábado, no ginásio da Fames, a Associação Voleibol Futuro (AVF) recebeu 24 candidatas, dos oito aos 16 anos, em seletiva para as equipes de categorias de base. Do total de participantes, 14 foram aprovadas e já passam a treinar com os respectivos grupos.

AVF dá início às atividades da temporada 2017

– Ficamos bem satisfeitos porque aprovamos mais do que a metade das candidatas. Vários pais foram até o ginásio e elogiaram bastante o trabalho que está sendo feito. Inclusive, atletas de fora da cidade vieram fazer o teste – disse o coordenador e técnico da AVF, Jean-Pierre Avila, destacando a presença de jogadoras de Júlio de Castilhos.

Quem quiser participar dos testes da AVF pode entrar em contato com a coordenação da equipe. Mais informações pelo número (55) 99113-3023. Neste ano, a AVF pretende participar de novas competições pelo Estado, além, é claro, do Campeonato Gaúcho de Vôlei, que terá o seu calendário definido no próximo dia 21. Um dos compromissos confirmados será o tradicional Campeonato Mercosul, em Estrela, entre 14 e 18 de junho.