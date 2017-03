Atual campeão, Francisco Hoffmann começa Estadual de Bocha Adaptada em 6º lugar 

No litoral norte 14/03/2017 | 18h52 Atualizada em

O santa-mariense Francisco Hoffmann, que defende o título do Campeonato Gaúcho de Bocha Adaptada em Cadeira de Rodas, ficou com o sexto lugar na primeira etapa da competição deste ano, realizada no último final de semana na praia de Arroio do Sal, no litoral norte.

Paratleta de Santa Maria conquista título inédito na bocha

Com isso, Hoffmann larga com quatro pontos. Além dele, Arquimedes Cézar Filho também participou, mas foi eliminado na primeira fase. A dupla volta as canchas no dia 1º de abril, em Passo Fundo, mas, desta vez, na modalidade de duplas.

Leia mais sobre bocha

Outras três duplas de Santa Maria também devem participar desta etapa. Ao todo, são cinco etapas de cada modalidade para conhecer os campeões.