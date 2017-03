Atleta de Caxias vence a Copa Docelina de Tênis

No ATC 19/03/2017 | 20h54 Atualizada em

Mais de 200 jogadores entraram em quadra para a disputa da 25ª Copa Docelina, tradicional competição de tênis disputada no Avenida Tênis Clube (ATC), em Santa Maria.

O torneio, que também foi válido pela primeira etapa do Super Tênis RS – a segunda etapa ocorrerá em junho, em local e data a serem confirmados –, começou na última sexta-feira e terminou na tarde deste domingo.

E quem se deu bem na principal categoria da competição, a 1ª Classe, foi o tenista Nicolas Cavalheiro, de Caxias do Sul. Ele sagrou-se campeão do torneio ao vencer, na final, Diego Matos, de Porto Alegre, por 6/1, 1/6 e 10/5.

Os santa-marienses também comemoraram boas vitórias. Nos 10 anos masculino, Romulo Gaier ficou com o título ao vencer Alessandro Pichler por 6/3. Nos 16 anos, Lucas Cardoso foi o campeão após derrotar, na final, Bruno Breanzini, de virada, por 0/6, 6/2 e 11/9.

Outra vitória do ATC foi na 3ª Classe Masculino, com Eugenio Simonetto, e na 3ª Classe Feminino, com Emelli Pranke.O ATC ainda chegou às finais dos 12 anos, com Dickson Rodrigues, dos 14 anos, com Cesar Pinto, dos 45 anos A, com Márcio Prudencio, da 4ª Classe até 34 anos, com Rafael Baccin, da 4ª Classe acima de 34 anos, com Giancarlo Rechia, da 5ª Classe, com Alisson Correa, e da 3ª Classe Feminino, com Kamylle Vargas.

A Copa Docelina e o Super Tênis RS foram promovidos pelo ATC e pela Associação Leopoldense de Esporte e Cultura. O evento contou também com a chancela da Federação Gaúcha de Tênis (FGT).