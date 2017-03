Associação Voleibol Futuro dá início às atividades da temporada 2017

No CDM 07/03/2017 | 20h34 Atualizada em

A Associação Voleibol Futuro (AVF) iniciou, nesta terça-feira, no Centro Desportivo Municipal (CDM), as atividades da temporada, com três equipes de categorias de base. Nesta quarta, das 18h às 20h, será a vez de o time adulto começar os trabalho do ano.

– Nós vamos manter a mesma filosofia de trabalho do ano passado, direcionando ainda mais os treinos visando às categorias de base. Chegamos em um momento em que a equipe adulta precisou de renovação completa. Por isso, cada vez mais, a gente vai fazer com que as bases disputem campeonatos – comenta o coordenador da AVF, Jean-Pierre Avila.

Somando as categorias mirim (11, 12 e 13 anos), infantil (14 e 15 anos) e infanto (16 e 17 anos), a AVF conta com cerca de 40 atletas. No entanto, o número deve aumentar. É que, no próximo sábado, das 14h às 16h, haverá uma peneira para jogadoras interessadas em fazer parte dos projetos da AVF, incluindo uma seletiva para o grupo adulto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local das avaliações, no ginásio da Fames, na Rua Dr. Turi, 2003, no Centro. A única exigência é usar roupas adequadas para a prática esportiva. Mais informações pelo número (55) 99113-3023.

Das 14 atletas que faziam parte da equipe adulta em 2016, apenas seis, que haviam sido promovidas do time infanto, seguirão no elenco. O restante das jogadoras decidiu deixar a AVF.

– Temos uma equipe toda nova. Fizemos um resgate de atletas que tinham terminado o infanto em anos anteriores. O time terá jogadoras com idades de, no máximo, 22 anos – explica Jean-Pierre.

A comissão técnica da AVF será formada pelos treinadores Jean-Pierre Avila, Mauricio Fruet, Guilherme Holkem e Maria Esther, que é a primeira mulher a comandar um time de vôlei no clube.

Neste ano, a AVF pretende participar de novas competições pelo Estado, além, é claro, do Campeonato Gaúcho de Vôlei, que terá o seu calendário definido no próximo dia 21. Um dos compromissos confirmados será no tradicional Campeonato Mercosul, em Estrela, entre 14 e 18 de junho. As equipes mirim, infantil e infanto da AVF representarão Santa Maria no torneio, que receberá grandes clubes de vôlei do Brasil, da Argentina e do Uruguai.