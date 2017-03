Após vitória fora de casa, São Gabriel valoriza partida quase perfeita

Divisão de Acesso 06/03/2017 | 18h41 Atualizada em

Técnico Círio Quadros gostou do desempenho do São Gabriel

Técnico Círio Quadros gostou do desempenho do São Gabriel Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Foi bom, mas poderia ter sido mais tranquilo. Essa foi a avaliação do técnico Círio Quadros após a vitória do São Gabriel sobre o Guarany-Ba, por 2 a 1, no domingo, no Estádio Estrela D'Alva, em Bagé. Isso porque o time gabrielense fez dois gols em cinco minutos e abriu 2 a 0 no placar antes dos 15 minutos de jogo. Depois de marcar, o Sanga ainda teve pelo menos outras quatro oportunidades claras de gols, mas que foram desperdiçadas.

São Gabriel vence fora de casa na estreia da Divisão de Acesso



Para o técnico, é fundamental aproveitar todas as oportunidades de ampliar o placar para garantir o resultado. E a falta de aproveitamento quase custou caro. Na segunda etapa, o Guarany-Ba diminuiu e teve a chance de empatar. Graças a defesa de uma cobrança de pênalti do goleiro Juliano, o time voltou para São Gabriel com os três pontos.

São Gabriel vai a Bagé na 1ª rodada da Divisão de Acesso



– Começamos muito bem. Fizemos uma primeira etapa impecável e tínhamos que ter definido o jogo. Tivemos chances claras e não aproveitamos. E levei essa preocupação para os atletas no intervalo. Previa que o Guarany-Ba ia vir para cima. A nossa equipe não é tão experiente, mas soubemos suportar a pressão. O que faltou foi ficar mais com a bola, rifamos demais e entregávamos a posse para eles – avalia Círio.

Riograndense faz boa partida em São Gabriel, mas perde de virada



Montado em um 4-4-2, o técnico ainda não pôde contar com o atacante Daniel, considerado um dos principais jogadores do time, e que ainda está sem condições legais de jogo. João Leandro foi o escolhido para formar a dupla de ataque com Junior, criado na base do Riograndense e com passagem também pelo Inter-SM. A expectativa é que a dupla titular atue no domingo, contra o Santa Cruz, no Estádio Silvio de Faria Corrêa.

Em noite de pré-Carnaval, São Gabriel bate o Grêmio B por 2 a 1



– Vamos enfrentar uma grande equipe. Mas essa vitória nos deu confiança para o próximo jogo. Espero que o Daniel já possa jogar no domingo. A Divisão de Acesso é uma competição curta, e começar ganhando é importante – conclui.

Em difícil teste para a Divisão de Acesso, São Gabriel perde para os reservas do Grêmio



O grupo que jogou domingo só fez um trabalho regenerativo na tarde de ontem. Os reservas tiveram um coletivo contra as categorias de base. Hoje, todo o grupo terá treino técnico sob o comando de Círio Quadros.