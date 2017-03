Após desistência do São Borja, Terceirona gaúcha sofrerá grande reformulação    

Alterações no campeonato 16/03/2017 | 20h19 Atualizada em

A pouco mais de duas semanas da estreia na Terceirona gaúcha, a competição terá uma grande reformulação. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) havia divulgado a tabela e os três grupos com os 16 clubes que disputariam as duas vagas para a Divisão de Acesso, há quase um mês. Porém, na quarta-feira, a entidade comunicou que precisará refazer as chaves e todas as rodadas por conta da desistência do São Borja, que integrava o Grupo C.

A expectativa da FGF é que, hoje, ou no máximo até segunda, os novos grupos e as datas dos jogos estejam prontos. A tendência é que, agora, os clubes de regiões mais próximas sejam colocados nas mesmas chaves, para minimizar os deslocamentos em viagens. O Riograndense estava no Grupo A, ao lado de Inter B, Farroupilha, Rio Grande, Guarany de Camaquã e Grêmio Bagé.

Conforme o técnico do Periquito, Michael Bohm, a mudança não afeta e nem altera o planejamento do clube para a competição.

— Não muda nada para nós. Conhecemos pouco nossos adversários e eles também não nos conhecem. E isso vai continuar sendo assim. Se tivermos uma ou duas partidas a mais não faz muita diferença. Só vai aumentar um pouco a competição — avalia Bohm.

O treinador esmeraldino diz ainda que o clube estuda a realização de mais um amistoso, que provavelmente deve ser realizado em 25 ou 26 de março. Na última terça-feira, o Periquito bateu o Elite, de Santo Ângelo, que também vai disputar a competição, por 3 a 1, jogando fora de casa.

OS CLUBES QUE SEGUEM NA DISPUTA

Riograndense

Inter B*

Grêmio B*

Farroupilha (Pelotas)

Rio Grande

Guarany de Camaquã

Grêmio Bagé

Igrejinha

Sapucaiense (Sapucaia do Sul)

Novo Horizonte (Esteio)

Nova Prata

PRS (Garibaldi)

Gaúcho (Passo Fundo)

Elite (Santo Ângelo)

Três Passos

*Grêmio e Inter participarão do campeonato com suas equipes B. No entanto, a dupla Gre-Nal está fora da briga por vagas na Divisão de Acesso