Após derrota na estreia da 1ª Divisão, Universitário Rugby deve voltar a campo em abril

Na elite estadual 12/03/2017 | 20h48 Atualizada em

Time adulto do Universitário levou 88 a 0 do Farrapos

Time adulto do Universitário levou 88 a 0 do Farrapos Foto: Kévin Sganzerla / FML Esportes

O Universitário Rugby Santa Maria estreou com derrota na 1ª Divisão gaúcha. Na tarde de sábado, em Bento Gonçalves, o time santa-mariense perdeu por 88 a 0 para o Farrapos, atual heptacampeão estadual.

Nos outros dois jogos da tarde, no Estádio da Montanha, as categorias juvenil e intermédia do Universitário também foram derrotadas pelos donos da casa (54 a 5 no intermédio e 43 a 0 no juvenil). Foi a primeira participação da equipe da cidade na elite estadual — Universitário é bicampeão da 2ª Divisão (2015 e 2016) e garantiu o direito de disputar a 1ª Divisão no ano passado.

Universitário Rugby encara pedreira em sua estreia na 1ª Divisão gaúcha



— O jogo de linha deles é muito dinâmico. E a nossa recomposição estava muito lenta. Deixamos a desejar nesse aspecto. Faltou um pouco de organização defensiva, e não conseguimos muita posse de bola. Mas, logo de cara, já jogamos contra o heptacampeão gaúcho. É uma experiência nova. Agora, é ver onde erramos. Nosso plantel está em constante mudança e temos de treinar para fazer o melhor possível — frisou o vice-presidente e jogador do Universitário, Rodolfo Miletto.

Leia mais sobre rúgbi

Apesar do revés fora de casa, Rodolfo destaca a constante evolução da equipe de Santa Maria, dentro e fora das quatro linhas.

— É um degrau por vez. Nesta temporada, temos de apresentar uma organização e um rúgbi de primeira divisão. Vamos trabalhar muito para isso e para fazer frente a todos — concluiu Rodolfo.

O próximo desafio do Universitário será contra o S.C. Rugby (time formado após a fusão entre Serra e Caxias), no campo do Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O confronto, que estava marcado para 25 de março, deve ser transferido para 2 de abril, a pedido da equipe da Serra, que não dispõe de ônibus para o deslocamento na data inicial.