Após 53 dias de pré-temporada, Inter-SM define equipe para a estreia na Divisão de Acesso

Time pronto 03/03/2017 | 20h14 Atualizada em

Foram 53 dias de pré-temporada, cinco amistosos (três vitórias, um empate e uma derrota) e muito trabalho. A partir deste domingo, às 16h, será valendo uma vaga no Gauchão. Único representante de Santa Maria na Divisão de Acesso, o Inter-SM estreia contra o forte Aimoré no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.

Arquibancadas da Baixada recebem novas cores

– Não sabemos como estão os adversários. A estreia é sempre uma caixinha de surpresa. Mas vamos confiantes. Vai ser difícil jogar em São Leopoldo. Mas podemos sair de lá com um empate ou com uma vitória – projeta o presidente do Inter-SM, Heriberto Marquetto.

No último amistoso antes da estreia, Inter-SM sofre goleada



A equipe de São Leopoldo tem como destaque o experiente meia Élton, 33 anos, que chegou a ser considerado uma grande promessa do Grêmio no começo da carreira. Já o comandante do time da Região Metropolitana é o ex-volante Claiton, que marcou época no Inter.

Na tarde desta sexta-feira, foram confirmadas duas baixas no time titular alvirrubro. O zagueiro Benhur e o meia Julinho, ambos lesionados, nem viajam com a delegação. Nas respectivas vagas, Paulo Henrique e Fernando devem começar jogando. O lateral-direito Max, que não teve a sua situação regularizada no Boletim Informativo Diário (Bid) da CBF até o final desta tarde, também pode ficar fora da partida. Na manhã deste sábado, na Baixada, o grupo alvirrubro terá uma palestra com o árbitro Anderson Daronco.

Leia mais sobre Inter-SM



– Tenho sentido uma grupo bastante concentrado no trabalho. A expectativa é que a gente faça uma boa estreia no domingo – comenta o técnico do Inter-SM, Vinicius Munhoz.

OBRAS A TODO O VAPOR

Se o time alvirrubro treinava forte no gramado do Estádio Presidente Vargas, o ritmo também era intenso nas arquibancadas. É que funcionários do clube trabalham nas adequações da Baixada, conforme solicitação dos bombeiros e da Brigada Militar, após a vistoria da última quarta-feira.

O primeiro jogo do Inter-SM em casa está marcado para o próximo dia 12. – No que corrigirmos os detalhes, eles (bombeiros e Brigada Militar) ficaram de voltar. Achamos que, no máximo até terça ou quarta-feira, o estádio já esteja liberado – espera o presidente Marquetto.



DOMINGO – 16H – 1ª RODADA

AIMORÉ

Nicolas; Nenê, André, Gullit e Faísca; Digaô, Elton, Maxsuel e Diogo; Thiago Correa e Brandão. Técnico: Claiton

INTER-SM

Ian; Maldonado, Paulo Henrique, Dionatan e Cássio; Théo, Marquinhos, Fernando (Eduardo), Wallan Luan e Ayrton; Kleyton. Técnico: Vinicius Munhoz

Local: Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo

Arbitragem: Daniel Noronha, auxiliado por Diego de Oliveira Antonio e Daniel Gomes Fraga