AO VIVO: acompanhe o clássico entre Inter-SM e São Gabriel

A Divisão de Acesso chega a sua 4ª rodada neste fim de semana. E ela será recheada de clássicos regionais. Na Região Central, o Inter-SM recebe o líder do Grupo A, o São Gabriel, domingo, às 16h, no Estádio Presidente Vargas. Em Santa Cruz do Sul, Avenida e Santa Cruz duelam nos Eucaliptos. Na Serra, Glória e Brasil-Fa jogam pelos três pontos em Vacaria.



Em Santa Maria, o confronto promete ser acirrado. Em caso de vitória do time da casa, o alvirrubro chega aos mesmos pontos do São Gabriel, e, na pior das hipóteses, pode ficar um ponto atrás da liderança. Já o Sanga busca se manter isolado na ponta da tabela. Mas um empate já é considerado um bom resultado pelos gabrielenses.



