AO VIVO: acompanhe a estreia do Inter-SM na Baixada pela Divisão de Acesso

Em tempo real 12/03/2017 | 15h24 Atualizada em

O Inter-SM recebe o Guarany-Ba, na tarde deste domingo, às 16h, em jogo válido pela 2ª rodada da Divisão de Acesso. O duelo marca o reencontro do clube de Santa Maria com a sua torcida, na primeira partida do ano no Estádio Presidente Vargas.

Inter-SM estreia em casa neste domingo na Divisão de Acesso



Os dois times vêm de derrota na 1ª rodada. O Inter-SM foi goleado por 3 a 0 pelo Aimoré, em São Leopoldo. Já o Guarany-Ba perdeu por 2 a 1 para o São Gabriel, em Bagé. Os ingressos custam R$ 10 (arquibancada geral), R$ 20 (arquibancada coberta) e R$ 50 (cadeiras). Os portões abrem a partir das 15h.

Confira o jogo em tempo real:

Tweets de @pedrohpavan