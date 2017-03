Adversário não consegue transporte e Riograndense tem estreia transferida novamente

Terceirona 29/03/2017 | 19h40 Atualizada em

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) transferiu a estreia do Riograndense na Terceirona gaúcha. A partida da 1ª rodada, contra o Guarany, de Camaquã, que seria neste sábado, no Estádio Presidente Vargas, ficou para o dia 27 de abril.

A data do duelo já havia sido alterada anteriormente, em função da não liberação do Estádio dos Eucaliptos. Portanto, o primeiro jogo do Periquito na competição será apenas na próxima quarta-feira, dia 5 de abril, fora de casa, contra o Grêmio Bagé.

Conforme o diretor-executivo de futebol do Riograndense, Emanuel Sperotto, a transferência foi concedida pela FGF após comum acordo entre o time de Santa Maria e o Guarany-Ca, que alegou não ter conseguido transporte para vir a Santa Maria.

Na terça-feira à noite, o Riograndense promoveu o Galeto do Periquito. Na ocasião, em jantar realizado no Restaurante Pasqualini Grill, o clube fez a entrega das cadeiras compradas pelos torcedores no pavilhão social do Estádio dos Eucaliptos.