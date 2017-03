44 partidas movimentaram a 1ª rodada de três campeonatos amadores em Santa Maria

Rolou a bola 20/03/2017 | 20h58 Atualizada em

Os campos da várzea santa-mariense receberam 44 partidas na 1ª rodada das três tradicionais competições amadoras do primeiro semestre: a 30ª Copa Afuvesma (antiga Copa Prefeito), a 17ª Copa Druzian e a 16ª Copa dos Campeões. No campeonato de veteranos, organizado pela Associação de Futebol de Veteranos de Santa Maria (Afuvesma), 32 jogos movimentaram as comunidades santa-marienses. Destaque para o retorno da categoria 35 anos, que não era disputada há quatro anos.

— Foi uma rodada tranquila. Na categoria 35 anos, a qual tínhamos uma preocupação maior em função da pegada dos atletas, transcorreu tudo bem. O campeonato de veteranos não é uma competição para ganhar a qualquer preço. É um campeonato para cultivar as amizades e para preservar os companheiros. Embora também tenhamos o sentido competitivo — garante o presidente da Afuvesma, Airton Xavier.

A única partida que não foi realizada na Copa Afuvesma foi Atlético Labotec e Xavantes, que seria realizado nos Eucaliptos, mas, a pedido do Riograndense, foi transferido. O confronto terá nova data.

Já na 17ª Copa Druzian e na 16ª Copa dos Campeões, ambos organizados pela Liga Santa-Mariense de Futebol Amador, 12 partidas abriram a 1ª rodada (sete na 17ª Copa Druzian e cinco na 16ª Copa dos Campeões).

— Priorizamos sempre a parte disciplinar. E, nesse aspecto, todos estão de parabéns pela primeira rodada. Além disso, tivemos comunidades bastante participativas nos jogos — avalia o vice-presidente da Liga Santa-Mariense de Futebol Amador, Leitão Farias.