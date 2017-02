Zona norte de Santa Maria pede reconstrução do ginásio do Guarani há mais de um ano

Sem lazer e sem esporte 16/02/2017 | 20h23 Atualizada em

No espaço onde deveria haver times, jogadores, gols e torcida, há lixo, entulho, consumo de drogas e abandono. Desde outubro de 2015, quando parte da cobertura do ginásio do Complexo Esportivo Guarani-Atlântico desabou, após o forte temporal que atingiu a cidade, o local nunca mais teve vida. Pelo contrário, o cenário que se apresenta na Rua Oliveira Mesquita, no Bairro Salgado Filho, região norte de Santa Maria, é desolador.

Apesar de não estar em plenas condições de uso, o gramado do complexo segue como uma alternativa de lazer para crianças e jovens, assim como a academia ao ar livre, ainda bastante frequentada pela comunidade. O grande problema, realmente, é o ginásio, afirmam os moradores.

— A prefeitura, simplesmente, abandonou o Guarani. Até o ano passado, ainda tinha guarda no local. Quebraram e roubaram tudo o que restava lá dentro. Está tudo atirado. Não era para estar assim. Em todas as noites, usam drogas ali. Até a fiação roubaram — lamenta o serviços gerais Edson Donato do Nascimento, 37 anos, um dos vizinhos da área.

Além do vandalismo, da falta de manutenção e do medo de desabamento do que sobrou do telhado, há outros fatores que preocupam quem frequenta o espaço ou mora nas proximidades.

— O Guarani faz uma falta enorme. De noite, é muita bagunça. Vemos cada coisa. Aquilo ali vai virar motel qualquer hora — comenta a dona de casa Alice Saldanha, 57 anos.

De acordo com a secretária de Cultura, Esporte e Lazer da prefeitura, Marta Zanella, há uma possibilidade de a reconstrução do telhado começar até o final de março. Segundo ela, parte do recurso garantido pelo Ministério da Integração Nacional — cerca de R$ 300 mil —, para os reparos de danos causados em outubro de 2015 na cidade, deve ser utilizada na reforma do telhado.

— Esse recurso saiu em 10 de agosto. O prazo para fazer o projeto e a licitação vencem em 25 de fevereiro. Desde 2 de janeiro, começamos um trabalho árduo para não se perder esse recurso. Estamos com tudo praticamente pronto e, em menos de 30 dias de trabalho, vamos conseguir mandar a documentação para não perder o dinheiro. Estamos a um passo de reconstruir o telhado — afirma a secretária.

No entanto, Marta deixa claro que será necessário mais tempo para o ginásio voltar a funcionar, em razão dos roubos de itens internos. A prioridade, segundo ela, é a reconstrução do telhado, que corre risco iminente de novos desabamentos. Uma limpeza geral do complexo está programada para a próxima semana.

Para seguir as reformas do espaço, o deputado federal Carlos Gomes (PRB) indicou, nesta quinta, uma emenda parlamentar ao orçamento da União em 2017, no valor de R$ 250 mil, em reivindicação levada pelo vereador Alexandre Vargas (PRB). Assim que o cronograma for liberado pela Presidência da República, caberá à prefeitura enviar um projeto ao Ministério do Esporte, que é o responsável por aprovar ou não a destinação dessa verba. Caso o montante seja aprovado, ele deve ser repassado ao município no final deste ano ou no início de 2018.

Outra emenda, do deputado federal Paulo Pimenta (PT), também é aguardada para a construção de arquibancadas na parte externa.