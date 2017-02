Volante Filipe Machado, de Santa Maria, deve ser titular do Grêmio na estreia da Primeira Liga

Revelado aqui 06/02/2017 | 18h44 Atualizada em

O santa-mariense Filipe Machado, 21 anos, treinou entre os titulares do Grêmio na tarde desta segunda-feira e deve começar a partida de quarta-feira, às 19h30min, contra o Flamengo, na estreia do Tricolor na Copa da Primeira Liga, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

– Estou tranquilo. Trabalhei para isso e para chegar até esse momento. Vou aproveitar a oportunidade da melhor maneira e me dedicar ao máximo. É o meu sonho e sei que é o sonho de muita gente que torce por mim – comentou Machado.

Na atividade promovida pelo técnico Renato Portaluppi, outras três novidades figuraram na equipe: o lateral-direito Leo Moura, o lateral-esquerdo Bruno Cortez e o volante Michel.



Com isso, o time que pega o Flamengo deverá ter: Bruno Grassi; Leo Moura, Rafael Thyere, Bressan e Cortez; Arthur, Machado, Kaio, Michel, Bolaños; Everton.

Machado, como é conhecido o volante santa-mariense no Grêmio, apresentou-se para treinos com a equipe principal em 18 de janeiro. Ainda no ano passado, ele foi promovido no grupo de transição para o elenco profissional.