Veja os elencos e a expectativa dos times de Santa Maria para a Série Bronze de Futsal

Nas quadras, a força local 08/02/2017 | 20h19 Atualizada em

A chegada de uma terceira força ao futsal santa-mariense movimentou o mercado da bola na cidade. Entre chegadas e saídas, os times de Santa Maria já finalizam a formação de seus elencos para a disputa da Série Bronze do Estadual, que tem congresso técnico marcado para 17 de fevereiro, na Capital.

Pedro Pavan: futsal santa-mariense no caminho da profissionalização

O União Independente, o mais antigo entre os três representantes, divulgou o plantel com 17 nomes. Além do time adulto, o União também anunciou a criação de equipes sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17, além do sub-20, que já existia, e do futsal feminino, que terá parceria com a Fames.

— Vamos começar os trabalhos de quadra no final do mês de fevereiro. Com a chegada de mais uma equipe, sabíamos que dividiríamos os atletas e os recursos. Mas isso é normal. Formamos um grupo bom, e vamos trabalhar com cautela e humildade. Acredito que será um ano especial para o União — projeta o técnico Henrique Braibante, que participará de um estágio no Sorocaba-SP, clube do craque Falcão, entre hoje e o próximo dia 17.

Leia mais sobre futsal



O caçula de Santa Maria, o Nova Geração, fundado no final do ano passado, conta com 16 jogadores, mas ainda pode anunciar reforços. Mesmo que recém-formada, a equipe promete um grupo promissor e competitivo, inclusive com atletas, comissão técnica e dirigentes remunerados. No último sábado, o Novinha, como é carinhosamente chamado, conquistou o título da 4ª Copa Verão de Jaguari, sob o comando da técnica Thaty Dias, que é reconhecida pelo seu trabalho nas quadras da cidade.

— Estamos trabalhando sério. Quando tem recurso, ajuda. E isso valoriza o atleta. É o diferencial. Por mais que seja algo que a gente goste, se entra uma ajuda de custo, é diferente. Já temos transporte e alimentação garantidos no ano. O processo está bem adiantado — garante o diretor executivo do Nova Geração, Erony Paniz Jr.

Já o time da UFSM, que faz parte de um projeto de Pesquisa, Ensino e Extensão Multidisciplinar da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), utiliza apenas jogadores que tenham vínculo com a instituição. Ou seja, alunos de graduação, pós-graduação e mestrado, por exemplo.

— No ano passado, foi uma competição de aprendizado. Temos um apoio muito grande da Reitoria. O nosso projeto depende dos acadêmicos da cidade. Alguns jogadores do ano passado permanecerão, e outros foram contratados pelo Nova Geração e pelo União — explica o técnico Marcos Cairrão, que ainda não tem o grupo totalmente deifinido.

A tendência é que os grupos da Bronze devem ser regionalizados. Com isso, todos os times de Santa Maria e região devem se enfrentar, pelo menos, duas vezes cada na primeira fase.

CONFIRA OS ELENCOS:

Foto: Arte, Izaur Monteiro / Diário de Santa Maria

Foto: Arte, Izaur Monteiro / Diário de Santa Maria

Foto: Arte, Izaur Monteiro / Diário de Santa Maria