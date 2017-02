Rúgbi 27/02/2017 | 19h49 Atualizada em

No próximo domingo, o Universitário Rugby Santa Maria fará um risoto para arrecadar recursos para despesas de viagens da equipe juvenil durante a temporada 2017.

As fichas podem ser adquiridas pelo valor de R$ 7 com os atletas do clube ou por reserva pelo telefone (55) 99209-2422. O risoto deve ser retirado das 11h30min às 13h, na Rua Rio Jacuí, 272, no Bairro Nova Santa Marta.