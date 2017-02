Torcedor do Riograndense há mais de 50 anos, Wolmar Heringer assume como vice de futebol 

Experiência 07/02/2017 | 16h28 Atualizada em

O ferroviário aposentado Wolmar Heringer, 62 anos, é o novo vice-presidente de futebol do Riograndense. O nome dele foi oficializado nesta terça-feira. O experiente dirigente foi convidado a exercer a função no último sábado, em conversa com o presidente do clube, José Luiz Coden.

Wolmar é um velho conhecido do Estádio dos Eucaliptos. Entre 2012 e 2016, presidiu o Conselho Deliberativo. É sócio desde 2005, mas já torce pelo time esmeraldino há mais de 50 anos.

– Vamos trabalhar em conjunto com a diretoria para todos estarem cientes sobre contratações e demais decisões. Vamos batalhar e trabalhar dentro das possibilidades, sempre com os pés no chão e com uma folha (salarial) enxuta – disse Wolmar.

No próximo sábado, o time sub-19 do Riograndense fará mais um amistoso visando à preparação para a estreia na Terceirona, em abril. A equipe enfrentará o São José-PA, às 15h, nos Eucaliptos. A entrada é gratuita.