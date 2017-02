Super Bowl 51 revela o crescimento do futebol americano no Brasil

Final da NFL 06/02/2017 | 20h37 Atualizada em

Mesmo que os números oficiais de audiência ainda não tenham sido divulgados, a final da NFL deste ano, o Super Bowl 51, disputado no domingo, mostrou o crescimento do futebol americano no Brasil. Somente no Twitter, uma das principais ferramentas de divulgação da modalidade, foram 1,5 milhão de mensagens enviadas por usuários brasileiros – ao todo, foram 27,6 milhões de tweets no mundo –, número que representou a segunda maior audiência entre países, perdendo apenas para os Estados Unidos.

Além do evento principal da noite, o confronto entre New England Patriots e Atlanta Falcons, em Houston, outra atração foi a apresentação da cantora Lady Gaga, no show do intervalo.

Na partida, após estar vencendo por 28 a 3 no terceiro quarto do jogo, o Falcons cedeu o empate em 28 a 28 nos minutos finais. Com isso, o duelo decisivo da NFL foi para a prorrogação pela primeira vez na história.

Logo na primeira posse de bola, o Patriots, liderado pelo quarterback Tom Brady, anotou um touchdown e faturou o título do Super Bowl 51 – conforme regra da NFL, se o time que tem a primeira posse de bola na prorrogação fizer um touchdown, ele ganha a partida.

Em Santa Maria, o Soldiers reuniu amantes da modalidade no bar Moto Garage, entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira. Cerca de 50 pessoas prestigiaram o evento.