Sub-19 do Riograndense empata em 1 a 1 em amistoso contra o Novo Horizonte

No final da tarde de terça-feira, no Estádio dos Eucaliptos, a equipe sub-19 do Riograndense entrou em campo pela segunda vez na temporada para um amistoso. O time esmeraldino, que deve servir de base para a disputa da Terceirona, a partir de 2 de abril, empatou em 1 a 1 com o sub-17 do Novo Horizonte.

No primeiro teste do ano, em janeiro, o Periquito bateu o time amador do Benfica, por 3 a 2.

Fora de campo, a diretoria se movimenta nos bastidores para anunciar o departamento de futebol que comandará o clube na terceira divisão gaúcha de futebol.