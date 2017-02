São Gabriel viaja à Capital nesta terça para enfrentar os reservas do Grêmio

Amistoso 13/02/2017 | 19h21 Atualizada em

No sábado, o São Gabriel venceu a Associação Rosário de Esportes, por 2 a 0, no Sílvio de Faria Corrêa Foto: Marcelo Ribeiro / Caderno 7 / Caderno 7

O São Gabriel realiza o segundo amistoso da pré-temporada na tarde desta terça-feira, às 16h30min, no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, diante dos reservas do Grêmio – parte do time que atuou contra o Flamengo pela Primeira Liga. O time do técnico Círio Quadros deve entrar em campo com Juliano; Jocenir, Vagner, Guilherme e Jaime; Diego Borges (ex-Riograndense), David, Daniel e Márcio; Junior (ex-Inter-SM e Riograndense) e João Leandro.

No último sábado, no primeiro teste do time gabrielense no ano, o Sanga venceu a Associação Rosário de Esportes por 2 a 0, no Estádio Sílvio de Faria Corrêa, com gols de Vagner e Dener.

— Após 12 dias de trabalho, a equipe se comportou bem (no amistoso). Priorizamos as questões técnicas e táticas, além da parte física e de força. A avaliação foi positiva. Já amanhã (terça), vamos pegar uma equipe grande e com uma parte física bem superior a nossa. Mas é importante jogar em alto nível para nos acostumarmos — comentou Círio.

No próximo sábado, às 21h, o São Gabriel deve receber o Riograndense, de Santa Maria, para mais um amistoso. O confronto ainda não está confirmado. O Sanga, que busca a contratação de um zagueiro, um meia e um atacante para fechar o grupo, estreia na Divisão de Acesso em 5 de março, contra o Guarany-Ba, em Bagé.