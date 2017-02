São Gabriel vence primeiro amistoso da pré-temporada

Preparação 12/02/2017 | 17h14 Atualizada em

Atacante Junior (D), ex-Inter-SM e Riograndense, é um dos atletas do Sanga na temporada 2017

Na noite de sábado, o São Gabriel disputou o primeiro amistoso da pré-temporada. A equipe do técnico Círio Quadros venceu a Associação Rosário de Esportes por 2 a 0, no Estádio Sílvio de Faria Corrêa. Os gols foram marcados por Vagner e Wele Dener.

Agora, o São Gabriel viaja a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio B, nesta terça-feira, às 16h30min, no CT Luiz Carvalho (com informações de Marcelo Ribeiro, do Caderno 7).

O São Gabriel estreia na Divisão de Acesso em 5 de março, contra o Guarany-Ba, em Bagé.