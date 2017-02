Santa Maria Soldiers anuncia o quarto reforço da temporada 2017

Futebol americano 22/02/2017 | 19h03 Atualizada em

O Santa Maria Soldiers anunciou o quarto reforço para a temporada 2017. Trata-se do jogador de defesa Vinny Araujo, 23 anos, natural de Várzea Grande, no Mato Grosso.

Fundador do Soldiers e atleta de Seleção, Zanon retorna a Santa Maria



Ele estava no Istepôs, de Santa Catarina, onde atuou ao lado do quarterback Douglas Rodrigues, atualmente no Soldiers, e do recém-anunciado Vinicius Zanon, atleta da Seleção de futebol americano que acertou o seu retorno ao time de Santa Maria no último dia 9.

Leia mais sobre futebol americano

Quem também pode voltar é o técnico Gustavo Petter, que esteve afastado da equipe para se dedicar ao mestrado na UFSM. O Soldiers estreia no Gauchão de futebol americano em 19 de março, contra o Mustangs, em São Leopoldo.