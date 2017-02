Santa Maria sediará quatro campeonatos municipais de futsal de março a dezembro

Futebol de salão 02/02/2017 | 18h12 Atualizada em

A Liga Santa-Mariense de Futsal divulgou, nesta quinta-feira, o calendário das competições municipais de 2017. Ao todo, serão quatro campeonatos entre março e dezembro. O primeiro a ser realizado é a Supercopa de Futsal, que reunirá os oito melhores times do Citadino de 2016 nas categorias masculina e feminina.

De abril a setembro, o Citadino 2017 deverá ter 116 equipes, divididas em oito categorias. Uma das novidades da temporada é a Taça SM de Base, destinada a times sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. O torneio começa em setembro.

A tradicional Copa Oreco encerra o calendário do futsal santa-mariense. A competição ocorre de setembro a dezembro, nas categorias masculino, feminino e veteranos.

A Liga Santa-Mariense conta com 101 clubes cadastrados: são 51 masculinos, 12 femininos, oito de veteranos e 30 de categorias de base.

– É uma satisfação ver o crescimento da modalidade. Quando comecei, em 2007, eram apenas 12 clubes jogando, e só masculino. Hoje, passa de 100 clubes. Estamos no caminho certo pelo melhor do futsal santa-mariense. Não é só o futsal que ganha. Isso mexe com a economia da cidade – comemora o presidente da Liga, Erony Paniz Jr, que também é diretor executivo do Nova Geração, clube recém-criado que disputará a Série Bronze neste ano.

SUPERCOPA

Março

CITADINO

Abril a setembro

TAÇA SM DE BASE

Setembro

COPA ORECO

Setembro a dezembro