Santa Maria ganha nova casa de pôquer

27/02/2017 | 13h00

Nasce em Santa Maria um novo clube de pôquer. Após meses de tratativas, o SM Poker e o Poker Residencial, as duas equipes existentes na cidade, decidiram unir forças e criaram o Palace Poker. A sede será no hotel Itaimbé, na Rua Venâncio Aires, no Centro. O investimento está orçado em R$ 100 mil em pintura, parte elétrica, PPCI, mesas, televisões, cadeiras, bar, decoração, baralhos e uniformes.

— Já fazíamos grandes eventos juntos. Daí, apareceu essa área e unificamos os clubes. O projeto Palace Poker está sendo desenvolvido com muito cuidado. A construção do templo do esporte mais estratégico do mundo requer atenção necessária para proporcionar sofisticação e conforto aos amantes desse fascinante esporte mental, que é o texas hold'em poker (modalidade do pôquer) — comenta Flávio D'Castro, um dos sócio-proprietários do novo clube.

GAUCHÃO DE POKER

A inauguração oficial do novo espaço, de 360 m², será realizada na próxima sexta-feira, na 1ª etapa do Gauchão de Poker. O torneio, que vai até domingo, tem valor de entrada fixado em R$ 380. O evento distribuirá, pelo menos, R$ 50 mil aos vencedores. Antes, nesta quinta-feira, os organizadores farão um coquetel de apresentação do local.

— Santa Maria terá um verdadeiro espaço de entretenimento, com agenda semanal de torneios e eventos de grande porte — conclui D'Castro.

No ano passado, em eventos promovidos pelo SM Poker e pelo Poker Residencial, foram distribuídos mais de R$ 205 mil, em três competições em nível estadual da modalidade em Santa Maria.