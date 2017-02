Nos Eucaliptos 16/02/2017 | 19h54 Atualizada em

O Riograndense comunicou, oficialmente, que o alemão Michael Böhm, 48 anos, seguirá no comando do time que disputará a Terceirona gaúcha, em abril.

O treinador é o responsável pelas categorias de base (sub-17 e sub-19) do clube desde o final do ano passado, quando o Periquito retomou as atividades depois do rebaixamento na Divisão de Acesso.