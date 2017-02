Riograndense indica as metas do ano: "Base forte e reconstruir a imagem do clube"

Objetivos traçados 22/02/2017 | 20h39 Atualizada em

Com o foco no desenvolvimento das categorias de base e na reconstrução da imagem do clube junto à torcida e à comunidade de Santa Maria, o Riograndense apresentou, na noite de terça-feira, no Estádio dos Eucaliptos, o planejamento da temporada 2017. Em um primeiro momento, o gestor de marketing do Periquito, Henrique Saraiva, falou sobre as estratégias para divulgar a marca da agremiação esmeraldina.

— Pretendemos reconstruir a imagem por meio da interação com a sociedade. O trabalho nas redes sociais é muito importante nesse sentido, até para trazer um retorno de imagem aos patrocinadores. Agora, com as definições do futebol, facilita o meu trabalho para explorar ações para atingir o público — explicou Henrique Saraiva, contratado pelo clube em 1º de fevereiro.

Anunciado como diretor de atividades esportivas e culturais do Riograndense nos últimos dias, o atleta de luta de braço Eugênio Moreira pretende fazer eventos mensais com torcedores e conselheiros no intuito de integrar o público no Estádio dos Eucaliptos. De acordo com o presidente do clube, José Luiz Coden, é importante ressaltar que o futebol também já vem sendo construído.

— É preciso entender que, na Terceirona, poderemos utilizar apenas quatro jogadores em campo acima do limite de idade estipulado em regulamento (sub-23). O trabalho já começou — garante o presidente.

Alguns jogadores com experiência na Divisão de Acesso, como o meia Thiaguinho, 20 anos, começaram os treinamentos nesta semana sob o comando do treinador alemão Michael Böhm.

A Terceirona gaúcha começa em 2 de abril. O Riograndense estreia contra o Bagé, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Maria.