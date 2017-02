Futebol 22/02/2017 | 20h52 Atualizada em

No final da tarde desta quarta-feira, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela da primeira fase da Terceirona gaúcha.

O Riograndense, representante de Santa Maria na competição, estreará contra o Grêmio Bagé, em 2 de abril, no Estádio dos Eucaliptos.

O Periquito está no Grupo A do campeonato, junto com Grêmio Bagé, Farroupilha (Pelotas), Rio Grande, Inter B e Guarany de Camaquã.