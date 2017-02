Riograndense encara o São Gabriel em amistoso nesta quarta-feira

Futebol 28/02/2017 | 21h16 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Na noite desta quarta-feira, às 21h, no Estádio Sílvio de Faria Corrêa, o Riograndense terá mais um amistoso preparatório à Terceirona gaúcha. Com novos atletas integrados ao elenco na última semana, casos do meia Thiaguinho e do zagueiro Marinho, jogadores que já têm experiência em competições profissionais, o Periquito encara o São Gabriel, que faz o seu último teste antes da estreia na Divisão de Acesso, no domingo, contra o Guarany-Ba, em Bagé.

O grupo esmeraldino que trabalha para a Terceirona é formado por cerca de 30 atletas. No entanto, segundo o técnico Michael Böhm, o elenco será enxugado.

— Vamos ficar com 25 ou 26 jogadores. Se faltar peça, em função de lesões, que podem acontecer, é melhor termos atletas a mais no grupo — afirma Michael.

Para o jogo de hoje, na Terra dos Marechais, o comandante do Riograndense vai relacionar 19 nomes.

— Tenho 19 nomes que vão para São Gabriel. Mas vamos definir o time titular apenas amanhã (hoje) de manhã. Tem alguns jogadores que não estão tão preparados como o restante do grupo, mas têm mais experiência — comenta Michael.

No último dia 11, no Estádio dos Eucaliptos, as categorias de base do Periquito derrotaram o São José-PA por 3 a 1 e 7 a 0, com os times sub-19 e sub-17, respectivamente. A equipe que disputará a Terceirona é formada em sua maioria por jogadores do time sub-19. Os trabalhos começaram, oficialmente, em novembro.

O Riograndense estreia na Terceirona gaúcha em 2 de abril, contra o Grêmio Bagé, no Estádio dos Eucaliptos. O time santa-mariense está no Grupo A, junto com Grêmio Bagé, Farroupilha, Guarany de Camaquã, Rio Grande e Inter B.