Riograndense divulga lista com 39 atletas selecionadas para escolinha de futebol feminino

Nos Eucaliptos 01/02/2017 | 15h30

O Riograndense anunciou, nesta quarta-feira, a lista com as atletas aprovadas em seletiva no último sábado, no campo sintético do Estádio dos Eucaliptos.

Ao todo, 39 meninas tiveram os seus nomes divulgados e estão aptas a participar da nova escolinha de futebol feminino do clube. Do total, 20 irão integrar a equipe sub-15, e outras 19, o sub-18.

Os treinos serão realizados sempre aos sábados, das 9h ao meio-dia, no campo sintético dos Eucaliptos. Para as meninas aprovadas e que quiserem seguir no projeto, será cobrada uma mensalidade de R$ 40.

Confira a lista:

Foto: Riograndense / Divulgação