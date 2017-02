Riograndense deve anunciar os nomes do departamento de futebol na próxima semana

Para a Terceirona 02/02/2017 | 19h02 Atualizada em

No próximo domingo, no Estádio dos Eucaliptos, a diretoria do Riograndense deve se reunir para tentar definir os responsáveis pelo departamento de futebol do clube. De acordo com o diretor administrativo do Riograndense, Emanuel Sperotto, a tendência é que dois nomes sejam apresentados na segunda-feira: um diretor e um supervisor de futebol.

O Periquito estreia em 2 de abril na Terceirona gaúcha. O time esmeraldino está no Grupo A, junto com Grêmio Bagé, Farroupilha (Pelotas), Rio Grande, Inter B e Guarany, de Camaquã.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ainda não divulgou a tabela de jogos do campeonato.