Terceirona 06/02/2017 | 20h56 Atualizada em

O Riograndense terá um novo vice-presidente de futebol a partir desta terça-feira. No final da tarde desta segunda, a diretoria do clube chegou a um consenso e decidiu o nome do profissional que assumirá o cargo na disputa da Terceirona.

A tendência é que um supervisor de futebol também seja anunciado na próxima semana.