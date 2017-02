Região recebe mais um ídolo colorado neste domingo

Campeão do mundo 03/02/2017 | 18h39 Atualizada em

Mais um ídolo pisará no gramado do Estádio Municipal Eusébio Roque Busanello, em Faxinal do Soturno, neste domingo, às 16h. Desta vez, o empresário Vilson Bonadimann, dono da equipe amadora Amigos do Pintado, trará à região um jogador cobiçado por ele há meses. Foram longas conversas e negociações até o acerto.

Um dos heróis da conquista do Mundial de 2006 com o Inter, o ex-atacante Iarley, 42 anos, será o novo galáctico a fardar a camisa do time faxinalense. São esperadas mais de mil pessoas para o duelo entre Amigos do Pintado e Liverpool, de Santa Maria. O ingresso custa R$ 15. O valor arrecadado será revertido à Associação Protetora dos Animais.

— Sempre quis trazer o Iarley. É uma oportunidade de assistir a esses grandes ídolos pessoalmente e de estar com eles. Quem vê de fora acha que é loucura. Mas é tudo paixão pelo futebol — explica Bonadimann, que é conhecido como Pintado e já trouxe nomes como Índio, Sandro Sotilli, Washington e, por último, Paulo Baier.

Atualmente, Iarley ocupa a função de coordenador técnico das categorias de base do Inter. Ele aproveitou uma brecha na agenda para participar do evento festivo e solidário.

— Depois que parei de jogar, o que me mantém motivado é estar em contato com as pessoas e receber o carinho delas, além de rever os amigos. É um prazer jogar bola. Além disso, sempre tem alguma pessoa ou entidade beneficiada — comentou Iarley.

Simpático e bem-humorado, Iarley garante que está pronto para entrar em campo e vencer a partir deste domingo.

— Ainda faço gol e dou trabalho para a zaga — brincou.

O ídolo também aproveitará a visita à região para divulgar o livro que está escrevendo sobre a conquista do Mundial de Clubes de 2006, que deve ser lançado em 4 de abril, data de aniversário do Inter.

— É tipo um diário da conquista. Do primeiro ao último dia. Da saída à chegada ao Beira-Rio. A famosa reunião secreta que fizemos com o Abel (Braga, treinador) e várias histórias bacanas — antecipa Iarley.

Iarley deve visitar a região pelo menos mais uma vez neste ano. É que, como coordenador da base colorada, estará junto ao Inter B, que disputará a Terceirona e está no mesmo grupo do Riograndense, de Santa Maria.

— Para a gente, que é da base, o único objetivo é dar mais experiência aos meninos. E isso se adquire jogando. A ideia é dar rodagem aos atletas. Vai ser uma preparação final para o momento em que entregarmos eles ao profissional — conclui Iarley.



Os próximos alvos de Pintado são os ex-jogadores Gamarra e Paulo Nunes. Porém, Pintado prefere manter cautela e não revela possíveis datas.