Prefeitura lança licitação para a reforma da cobertura do ginásio do Guarani-Atlântico

21/02/2017

A prefeitura de Santa Maria lançou, nesta terça-feira, uma licitação para a contratação de uma empresa que fará a reforma parcial da cobertura do ginásio do Guarani-Atlântico, no Bairro Salgado Filho, na região norte da cidade. Na edição da última sexta-feira, o Diário trouxe uma reportagem sobre a situação do local, que permanece sem teto, abandonado e com lixo e entulhos espalhados desde outubro de 2015, quando um temporal fez o telhado desabar.

Pedro Pavan: E aí, tio, quando é que vão arrumar a quadra?"

A data de abertura das propostas das empresas será em 9 de março, às 10h. Quem vencer ficará responsável pelo fornecimento de material e pela mão de obra. O valor máximo estimado é de R$ 281 mil. O montante é proveniente do Ministério da Integração Nacional, que garantiu recursos para a cidade em 10 de agosto do ano passado para reparar os danos causados pelo temporal.

Zona Norte pede reconstrução de ginásio há mais de um ano



Após a recuperação da cobertura, há outras demandas que precisarão ser feitas para a liberação total da quadra à prática esportiva, como a reinstalação da fiação elétrica e a recolocação de itens da parte interna, como vasos sanitários, que foram furtados.