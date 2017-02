Pedro Pavan: Riograndense precisa de foco

Opinião 11/02/2017 | 12h20 Atualizada em

Todos sabem que é extremamente difícil fazer futebol no Interior. Não há patrocínios, e os recursos estão cada vez mais escassos. Mas o Riograndense peca no básico. Não há clareza em relação às propostas do clube para a Terceirona gaúcha e para o futebol em si. Para um clube considerado profissional, é preciso mais transparência e objetividade.

Como, quando, onde e por quê? Quem é que responde às perguntas? Um dia se fala uma coisa. No outro, muda completamente. As parcerias são muito bem-vindas, sempre. Sou um grande defensor da diversidade esportiva. Só que não dá para começar um novo projeto e criar inúmeros departamentos se nem o produto básico é oferecido com qualidade.

O Riograndense não precisa de quantidade, mas, sim, de capacitação, principalmente, fora de campo.

