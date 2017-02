Pedro Pavan: "E aí, tio, quando é que vão arrumar a quadra"

Opinião 19/02/2017 | 12h00 Atualizada em

Na edição da última sexta-feira, o Diário trouxe uma reportagem sobre o abandono do ginásio municipal do Guarani-Atlântico, no Bairro Salgado Filho. Desde o desabamento da cobertura da quadra, em temporal em outubro de 2015, o espaço segue inutilizado.

Zona Norte pede reconstrução de ginásio há mais de um ano

Quem perde com isso? Todos nós. Enquanto estamos demasiadamente preocupados com a remediação da consequência, descuidamos do ponto de partida, do apito inicial. O esporte, principalmente quando inclusivo, nunca deveria ser encarado como despesa, mas, sim, como investimento.

A cidade errou em protelar o conserto daquele telhado por tanto tempo e em ignorar a demanda da comunidade da Zona Norte. Ao repórter fotográfico Gabriel Haesbaert, um dos meninos que jogavam bola abaixo de chuva, no enlameado e descuidado campinho ao lado, perguntou: ¿E aí, tio, quando é que vão arrumar a quadra?¿