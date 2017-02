Pedro Pavan: Anderson Daronco apita jogos entre seleções pela primeira vez

Opinião 04/02/2017 | 12h00 Atualizada em

Aos 36 anos de idade e com 18 de arbitragem, o santa-mariense Anderson Daronco já tem seu nome consolidado no cenário nacional do futebol. Mas, nesta temporada, chegou a vez de ele ultrapassar a fronteira.



Desde o dia 18 de janeiro, ele integra o quadro de árbitros do Sul-Americano Sub-20, no Equador. É a primeira vez que Daronco comanda partidas entre seleções na sua carreira. Nas últimas semanas, apitou clássicos como Argentina x Uruguai e Argentina x Colômbia. Além disso, ele e os assistentes Rodrigo Correa (RJ) e Guilherme Camilo (MG) são os únicos representantes da arbitragem brasileira na competição, que termina no próximo sábado, dia 11.

Pelo segundo ano seguido, Daronco é quem mais apitou no Brasileirão

O convite para atuar no campeonato sul-americano partiu da própria Conmebol, e não da CBF. Por isso, o torneio entre seleções de base pode servir como uma espécie de laboratório para uma possível estreia dele na Copa Libertadores. Copa do Mundo de 2018, segundo ele, ¿é quase impossível¿. Porém, quem sabe não teremos uma grata surpresa de Santa Maria daqui a um ano e meio, na Rússia?