Parkour Santa Maria revitaliza espaço e cuida de área no Parque Itaimbé 

Na última terça-feira, a equipe Parkour Santa Maria fez a pintura de barras de ferro e a manutenção do espaço destinado para a prática da modalidade no Parque Itaimbé. O grupo, que é formado por cerca de 15 integrantes, reúne-se no espaço entre a Rua Pinheiro Machado e a Avenida Dores, normalmente aos sábados e domingos, às 16h.

— A gente sempre cuida do local. Inclusive, desde que estamos ali, tem diminuído a quantidade de lixo espalhado — comenta Marcos Machado Paulo, um dos integrantes do Parkour Santa Maria.

O grupo frequenta a área desde 2006. Atualmente, o espaço conta com galerias de concreto, barras e pneus, além de um muro. Em 2014, o local sediou o 8º Encontro Gaúcho de Parkour. O evento recebeu mais de 80 participantes de várias cidades do Estado. Neste ano, em abril, Porto Alegre receberá a 11ª edição do Encontro.

Quem tiver interesse em conhecer a modalidade, pode entrar em contato com o Parkour Santa Maria, em grupo no Facebook. O parkour não tem por objetivo ser uma competição. Trata-se de uma prática para desenvolver habilidades de movimentação, força, resistência, agilidade e equilíbrio, utilizando movimentos como correr, saltar e escalar obstáculos.