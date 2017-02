Para fugir do Gre-Nal, estreia do Inter-SM na Divisão de Acesso é adiada

Mudança 09/02/2017 | 15h13 Atualizada em

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) comunicou, nesta quinta-feira, a transferência da partida de estreia do Inter-SM na Divisão de Acesso. O jogo da 1ª rodada, contra o Aimoré, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, foi adiado de 5 de março, domingo, para um dia depois, uma segunda-feira, às 20h. A equipe alvirrubra integra o Grupo A.

A troca foi motivada por um pedido do clube mandante, o Aimoré, com o intuito de fugir da concorrência com o primeiro clássico Gre-Nal do ano, válido pela 6ª rodada do Gauchão, que ocorre em 5 de março.

Outro confronto da 1ª rodada da Divisão de Acesso também já foi adiado para a segunda-feira, dia 6: a partida entre Esportivo e São Luiz, do Grupo B.

