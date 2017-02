Opção de Renato no Grêmio, Filipe Machado afirma: "Trabalhei para chegar até este momento"

No Mané Garrincha 07/02/2017 | 19h36 Atualizada em

O jogo desta quarta-feira, às 19h30min, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pode ser o marco na trajetória de mais um talento revelado nos gramados de Santa Maria.

Volante Filipe Machado treina entre os titulares

O volante santa-mariense Filipe Machado, 21 anos, ex-morador da Vila Lídia, no Bairro Noal, será uma das opções do Grêmio para o confronto contra o Flamengo na estreia das equipes na Primeira Liga. Caso entre em campo, será a primeira vez a participar de uma partida com o grupo principal do Tricolor.

Jogador de Santa Maria começa trabalho junto com o grupo principal do Grêmio



– Estou tranquilo. Trabalhei para isso e para chegar até este momento. Vou aproveitar a oportunidade da melhor maneira e me dedicar ao máximo. É o meu sonho e sei que é o sonho de muita gente que torce por mim – comentou o volante Machado, como é conhecido na Capital, em entrevista ao Diário por telefone.

Na segunda-feira à tarde, Machado treinou entre os titulares. Já na manhã desta terça-feira, no último trabalho antes do duelo, no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o técnico Renato Portaluppi sacou o volante, na metade final do treino, e colocou o meia-atacante Fernandinho, que se recuperou de uma entorse no tornozelo.

Da Vila Lídia à Arena, Filipe Machado driblou o destino em Santa Maria



Com isso, o time que pega o Flamengo deverá ter Bruno Grassi; Léo Moura, Thyere, Bressan e Bruno Cortez; Arthur, Michel, Kaio, Bolanõs e Fernandinho; Everton.



Machado apresentou-se para treinos com a equipe principal em 18 de janeiro. Ainda no ano passado, ele foi promovido do grupo de transição para o elenco profissional. Chegou a ficar como opção no banco de reservas em duas partidas do Brasileirão de 2016: no empate em 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, e na derrota por 5 a 1 contra o Santa Cruz, no Arruda.

Time reserva

Na 1ª rodada da Primeira Liga, a equipe gremista será totalmente diferente da que foi escalada nas duas primeiras partidas do Gauchão. Para preservar o elenco considerado titular, Renato levará a campo um grupo alternativo. Jogadores do time considerado titular nem sequer foram relacionados. Outras três novidades devem começar o jogo: o lateral-direito Léo Moura, o lateral-esquerdo Bruno Cortez e o volante Michel.

