Novo técnico do Universitário Rugby desembarca em Santa Maria e já comanda a equipe

Paulista no comando 06/02/2017 | 19h35 Atualizada em

O novo treinador do Universitário Rugby Santa Maria para a temporada 2017, o paulista Marcelo Murúa, 58 anos, chegou a Santa Maria no último fim de semana. O técnico, que já permanece em definitivo na cidade, comandou o seu primeiro treino à frente das equipes adulta e juvenil na tarde de domingo, no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

— Ele tem uma visão diferente de rúgbi. É um esporte que muda de tempos em tempos. Por isso, vamos ter de alterar algumas características do time. A ideia é explorar alguns pontos que, antes, talvez, não trabalhássemos — comenta o presidente do Universitário Rugby, Danier Renato.

A estreia do Universitário no Campeonato Gaúcho da 1ª Divisão deve ocorrer em 12 de março. O calendário oficial da competição será divulgado pela Federação Gaúcha de Rugby (FGR) nos próximos dias. E para chegar forte na 1ª rodada, o grupo terá treinos às terças, quintas e domingos, sempre na UFSM.

Longe de campo, mas na areia, o Universitário representou Santa Maria no 5º Laranjal Beach Rugby, em Pelotas, no sábado. O grupo masculino terminou em 3º lugar entre sete participantes. Já as meninas santa-marienses, que uniram forças com a equipe Tauras, de Dom Pedrito, ficaram em 4º lugar entre cinco times.