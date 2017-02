No último amistoso antes da estreia na Divisão de Acesso, Inter-SM sofre goleada

No Vermelhão da Colina 26/02/2017 | 19h51 Atualizada em

O Inter-SM foi surpreendido no Estádio Vermelhão da Colina, em Frederico Westphalen, e levou uma goleada de 4 a 0 do União-FW, na tarde de sábado. Os gols da partida foram marcados por Marcos Rhoden, Miranda, Queijinho e Joãozinho. Foi o último amistoso alvirrubro na pré-temporada da Divisão de Acesso. O placar elástico não assustou o técnico Vinicius Munhoz. Porém, ele se disse preocupado com o desempenho do grupo:

Federação antecipa estreia do Inter-SM na Divisão de Acesso



— O resultado, neste momento, ainda é secundário. Mas o que me deixou preocupado foi o desempenho. Ficamos bem abaixo do que vínhamos apresentando nos outros jogos. Especialmente, no próprio jogo contra o União-FW, em Santa Maria, quando a gente teve um desempenho bem melhor. Fiquei preocupado em função da nossa falta de desempenho — comentou Munhoz.

Leia mais sobre Inter-SM



Entre os desfalques do Inter-SM no amistoso, estava o zagueiro Benhur, poupado em razão de uma lesão. Ele vinha atuando como titular em todos os outros confrontos.

— O Benhur é um jogador importante para o grupo, assim como todos os outros. Temos um grupo que treinou muito bem durante a pré-temporada e que foi muito bem nos treinos. Ao invés de ficar valorizando a perda dele, prefiro enaltecer aquele que está entrando. Tivemos dificuldades no jogo coletivo, e não especialmente na zaga, em função dos gols. Vamos ter a semana inteira para trabalhar com o grupo todo para as definições de domingo — avalia o treinador alvirrubro.

O elenco volta aos treinos nesta terça-feira, em dois turnos. O próximo compromisso do Inter-SM será no domingo, dia 5 de março, na estreia do clube na Divisão de Acesso, contra o Aimoré, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.

ESCALAÇÕES

UNIÃO-FW 4

William Lago (João Vitor), Alison (Ian), Sergipano, Miranda (Diógenes) e Richard; João Paulo (Fernando Sena), Marcos Rhoden (Diego Alan) e Queijinho (Joãozinho); Batista (Pará), Fischer (Thiago Baiano) e Cris Magno (Tulio). Técnico: Júlio César Nunes



INTER-SM 0

Ian (Jonathan); Maldonado (Max), Zanini (Maicon), Paulo Henrique (Dionatan) e Cássio (Cristiano); Théo (Prestes), Marquinhos (Fernando), Ayrton (Ícaro), Kleyton (André) e Wallan Luan (Felipe Gaúcho); Eduardo (Enrico). Técnico: Vinicius Munhoz



Gols: Marcos Rhoden, Miranda, Queijinho e Joãozinho (UF)

Local: Estádio Vermelhão da Colina, em Passo Fundo

OS AMISTOSOS DO INTER-SM

28/01

Inter-SM 5 x 0 Paineira

4/02

Inter-SM 3 x 1 Elite

11/02

Elite 0 x 1 Inter-SM

18/02

Inter-SM 1 x 1 União-FW

25/02 (Sábado)

União-FW 4 x 0 Inter-SM