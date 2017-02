No amistoso mais esperado da pré-temporada, Inter-SM encara rival da Divisão de Acesso

O quarto teste 17/02/2017 | 19h57 Atualizada em

O mais aguardado teste do Inter-SM para a Divisão de Acesso será neste sábado, às 18h, no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria. A equipe alvirrubra vai encarar um concorrente direto às duas vagas ao Gauchão de 2018, o União Frederiquense, que está no Grupo B.

Até a estreia na competição, em 6 de março, contra o Aimoré, em São Leopoldo, o clube alvirrubro totalizará cinco amistosos — três deles já foram disputados (veja no quadro). Após as dispensas e contratações da semana, o time do técnico Vinicius Munhoz terá uma nova formação, com Ian; Maldonado, Benhur, Dionatan e Cristiano; Théo, Marquinhos, Julinho, Wallan Luan e Airton; Kleyton. O ingresso para a partida custa R$ 10 e pode ser adquirido na hora do jogo.

No próximo dia 25, às 18h, o Inter-SM devolverá a visita ao clube de Frederico Westphalen no último amistoso alvirrubro da pré-temporada.

O mutirão de limpeza e pintura da Baixada, que havia sido marcado para a última quinta-feira, deve ocorrer neste sábado pela manhã e à tarde, até o horário da partida.

OS CINCO AMISTOSOS

28/01

Inter-SM 5 x 0 Paineira

4/02

Inter-SM 3 x 1 Elite

11/02

Elite 0 x 1 Inter-SM

Sábado — 18h

Inter-SM x União-FW

25/02

União-FW x Inter-SM